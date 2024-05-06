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İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

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Giriş: 06.05.2024 06:45
Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!
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