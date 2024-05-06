Kabine Toplantısı ne zaman? Öğretmen ataması Kabine'de!

Kabine Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öğretmen ataması en önemli konuların başında geliyor. Masada pek çok konu başlığı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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