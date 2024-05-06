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Kariye'de 79 yıl sonra ilk ezan heyecanı! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 06.05.2024 09:07
Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan Kariye Camii, 79 yıl aradan sonra bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den katılacağı törenle yeniden ibadete açılacak.
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