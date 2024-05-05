06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in eşinden bebek katili Abdullah Öcalan'a skandal methiyeler: Peygamberlerin peygamberidir
PKK sevicileri dini değerleri alçakça hedef almaya devam ediyor. Son olarak terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in eşi katıldığı bir programda skandal ifadeler kullandı. Kürsüde konuşma yapan bebek katili Öcalan'a methiyeler dizerek, "Önder Apo gibi dünyaya gelmedi, gelmeyecek. Bulunmazdır. Peygamberler peygamberidir" ifadelerini kullandı.O görüntüler kısada sürede sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.