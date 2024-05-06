Özgür Özel Osman Kavala iddiası! AK Partili vekil yalanladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu'ndaki Türk temsilcilerin kendisine ''Ağzımızı açsak karşımıza kavala çıkıyor. Saati soruyorsun 'sen önce Kavala'yı çıkar' diyorlar'' dediğini aktarmıştı. O iddiaya Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi de olan İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük'ten yalanlama geldi.

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