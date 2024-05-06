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Togg pazar lideri olmaya devam etti! Her 2 elektrikli otomobilden biri Togg

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.05.2024 09:36
Son dakika haberleri... Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisan ayında satış oranları açıklandı. Satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg t10x oldu.
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