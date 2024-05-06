Firari Erk Acarer’den casusluk itirafı! "Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor"

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik’i yayına alıp, 15 Temmuz ile ilgili yönlendirme sorular sormaya çalışan firari Erk Acarer’den sarhoş katıldığı yayında ajanlık itirafı geldi. Acarer, yaptığı sarhoşken yayında “benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı ve üst düzey isteniyor” dedi. A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler casusluğunu itiraf eden Acarer'in açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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