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Adıyaman'da seyyar tamir aracı da görevde

A Haber
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Giriş: 22.02.2023 16:27
Orman Genel Müdürlüğü seyyar tamir aracı, deprem bölgesinde bulunan araçların ve makinelerin ihtiyacını gideriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş Adıyaman'dan aktardı.
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