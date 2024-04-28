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Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! KDV oyununa sıkı denetim: Ekipler sahada

KDV düzenlemesiyle restoranlarda yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak. Usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğratan işletmeler, yakın takibe alındı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 06:49
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Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! KDV oyununa sıkı denetim: Ekipler sahada

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! KDV oyununa sıkı denetim: Ekipler sahada

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

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Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! KDV oyununa sıkı denetim: Ekipler sahada

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

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Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! KDV oyununa sıkı denetim: Ekipler sahada

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

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Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! KDV oyununa sıkı denetim: Ekipler sahada

SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.