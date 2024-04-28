Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son! KDV oyununa sıkı denetim: Ekipler sahada

KDV düzenlemesiyle restoranlarda yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak. Usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğratan işletmeler, yakın takibe alındı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 06:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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