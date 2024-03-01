ABD’li gaziler üniformalarını yıktı! Her şeyini Filistin’e bağışladı

Soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendini yakan ABD'li asker Aaron Bushnell'in, mirasını Filistinli çocuklara bağışladığı ortaya çıktı. ABD ordusunda görev almış gaziler de, "Bushnell yalnız değil" diyerek üniformalarını ateşe verdi.

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