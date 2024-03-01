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ABD’li gaziler üniformalarını yıktı! Her şeyini Filistin’e bağışladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 09:53
Soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendini yakan ABD'li asker Aaron Bushnell'in, mirasını Filistinli çocuklara bağışladığı ortaya çıktı. ABD ordusunda görev almış gaziler de, "Bushnell yalnız değil" diyerek üniformalarını ateşe verdi.
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