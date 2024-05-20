Dudak uçuklatan maaşla personel alacak! TÜİK kadroları ve şartları açıkladı! İşte yeni kadroların maaşları

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru sürecini başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….