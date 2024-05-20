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Dudak uçuklatan maaşla personel alacak! TÜİK kadroları ve şartları açıkladı! İşte yeni kadroların maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Yazılım Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ile personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklanırken kurum, e-Devlet üzerinden başvuruları online olarak toplayacak. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:28
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Dudak uçuklatan maaşla personel alacak! TÜİK kadroları ve şartları açıkladı! İşte yeni kadroların maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Yazılım Daire Başkanlığı, Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows), Kıdemli Ağ Uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı (Linux), Yazılım Proje Yöneticisi, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Yazılım Test Uzmanı, Sistem Uzmanı (Windows), Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Veri Bilimci kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı.

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Dudak uçuklatan maaşla personel alacak! TÜİK kadroları ve şartları açıkladı! İşte yeni kadroların maaşları

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru sürecini başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….

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Dudak uçuklatan maaşla personel alacak! TÜİK kadroları ve şartları açıkladı! İşte yeni kadroların maaşları

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuruları 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 3 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

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Dudak uçuklatan maaşla personel alacak! TÜİK kadroları ve şartları açıkladı! İşte yeni kadroların maaşları

Adaylar e-Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda online olarak gerçekleştirecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

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Dudak uçuklatan maaşla personel alacak! TÜİK kadroları ve şartları açıkladı! İşte yeni kadroların maaşları

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,