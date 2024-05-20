İşte Reisi’yi taşırken kaza yapan helikopterin özellikleri! Pilotaj hatası mı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber’de anlattı

AKINCI BULDU

Bu kazanın en önemli en kuvvetli sebeplerini bulacak mekanizma Türk AKINCI'sı olacak demiştim ve onun termal kamerası. Nitekim de böyle de oldu.

Muhabirlerinizin verdiği görüntülere dönersek bu görüntülerde dikkat ederseniz motor parçaları motorun kendisi ve helikopterin blok halinde şaselerinin parçalarının bulunduğu yer arasındaki uzaklık birkaç metre.