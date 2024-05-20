İşte Reisi'yi taşırken kaza yapan helikopterin özellikleri! Pilotaj hatası mı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazına A Haber ulaştı. Mehmet Karataş ve Kadir Mercan dünyanın gözünü çevirdiği noktadan detayları aktardı. Kaza mı sabotaj mı? Enkaz görüntüsü ne anlatıyor? Düşen helikopter 45 yaşında mı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2024
13:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
14:08
Dünya merak etti, A Haber görüntüledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazına A Haber ulaştı. Helikopterin enkazını görüntüleyen A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o noktadan aktardı.
UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Pilotaj hatası mı? Kaza mı sabotaj mı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AKINCI BULDU
Bu kazanın en önemli en kuvvetli sebeplerini bulacak mekanizma Türk AKINCI'sı olacak demiştim ve onun termal kamerası. Nitekim de böyle de oldu.
Muhabirlerinizin verdiği görüntülere dönersek bu görüntülerde dikkat ederseniz motor parçaları motorun kendisi ve helikopterin blok halinde şaselerinin parçalarının bulunduğu yer arasındaki uzaklık birkaç metre.
SÜRTÜNEREK ÇARPTI
Yani helikopter kaza yerinde çok dar bir alan içerisinde tüm parçaları mevcut. Motoru birkaç yüz metre ileride değil. Hepsi bir yerde. Bu şunu gösteriyor. Eğer havada bu helikopter bir patlayıcı vasıtasıyla füze veya herhangi bir roket vasıtasıyla patlatılmış olsaydı bu görmüş olduğunuz helikopter parçaları birkaç yüz metrelik çap içerisinde dağılmış olacaktı. Böyle olmadığı için bu helikopter bütün halinde bu alana sürtünerek çarptığının bence göstergesi.
VERTİGO KAYNAKLI
Sisten kaynaklı bir pilotların vertigo olmasından kaynaklı bir düşme olduğu düşüncesindeyim.
Helikopter hava aracı çok yüksek bir noktadan bir anda aşağı düşmemiş. İnsan kulağının içinde iç kulak kısmı var. İçerisindeki kristaller sayesinde biz düz mü durduk yatık mı durduk hangi yöne doğru eğildik o bilgileri iç kulağımız bize sağlıyor. Ve vertigo yaşanır. Referansını kaybeder. Maalesef yüksek bir oranda kaza ile sonuçlanıyor. Sebeplerinin çok yüksek bir kısmı da meteorolojiden kaynaklanıyor.