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İşte Reisi'yi taşırken kaza yapan helikopterin özellikleri! Pilotaj hatası mı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 13:11
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin öldüğü helikopterin enkazına A Haber ulaştı. Mehmet Karataş ve Kadir Mercan dünyanın gözünü çevirdiği noktadan detayları aktardı. Kaza mı sabotaj mı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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