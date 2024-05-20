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Doğukan Güngör'ün sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu! Ünlü dansçıyla görüntülendi

Rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile arasında ilişki olduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Doğukan Güngör, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. Kameralara yakalanan çift, panik halleriyle dikkat çekti. Bu görüntülerin ardından sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Doğukan Güngör'ün sır gibi sakladığı sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 13:31
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Doğukan Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu! Ünlü dansçıyla görüntülendi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, bir süredir rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemini meşgul ediyor.

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Doğukan Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu! Ünlü dansçıyla görüntülendi

Güngör, Sıla Türkoğlu ile ayrıldığı ve sette öpüşme krizi yaşadığı iddialarıyla adından söz ettirmişti.

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Doğukan Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu! Ünlü dansçıyla görüntülendi

Güngör cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle ilk kez kameralara yansıdı.

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Doğukan Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu! Ünlü dansçıyla görüntülendi

Ünlü oyuncu, dansçı Aleyna Yalçın ile 'Aramızda Kalmasın' tarafından Etiler'de görüntülendi. Aleyna Yalçın'a sarılırken yakalanan Doğukan Güngör, kameraları görünce panik oldu. Doğukan Güngör "Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" dedi.

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Doğukan Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu! Ünlü dansçıyla görüntülendi

Öte yandan Doğukan Güngör'ün sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.