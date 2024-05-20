Doğukan Güngör'ün sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu! Ünlü dansçıyla görüntülendi

Rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile arasında ilişki olduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Doğukan Güngör, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. Kameralara yakalanan çift, panik halleriyle dikkat çekti. Bu görüntülerin ardından sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Doğukan Güngör'ün sır gibi sakladığı sevgilisi...