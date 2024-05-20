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A Haber İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği enkaz bölgesinde!

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 20.05.2024 12:30
İran Cumhurbaşkanı Reisi dün akşam saatlerine doğru geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan araç yolcuğunun ardından adım adım ilerledi ve enkaza ulaştı. İşte bölgeden özel görüntüler...
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