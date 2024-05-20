20 Mayıs 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kabine bugün toplanıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü sonrası ilişkiler nasıl etkilenecek?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. FETÖVARİ kumpas iddiaları ve 9. yargı paketi ele alınacak. Türkiye'nin Gazze diplomasisi görüşülecek. Tasarruf için atılacak adımlar masada olacak. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü de Kabine'de ele alınacak konular arasında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.