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Kabine bugün toplanıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü sonrası ilişkiler nasıl etkilenecek?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 20.05.2024 13:20
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. FETÖVARİ kumpas iddiaları ve 9. yargı paketi ele alınacak. Türkiye'nin Gazze diplomasisi görüşülecek. Tasarruf için atılacak adımlar masada olacak. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü de Kabine'de ele alınacak konular arasında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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