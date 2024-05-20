20 Mayıs 2024, Pazartesi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!
Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeli halde yurt dışına kaçmasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Öner, kirli kumpasın detaylarını tek tek anlattı.
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:13
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