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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeli halde yurt dışına kaçmasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Öner, kirli kumpasın detaylarını tek tek anlattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:13
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki gizli tanık skandalı ile sarsıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!

ORGANİZE MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, gözaltına alınmadan savcılığa gidip ifade vermek istediği ortaya çıktı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Savcının talimatı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda alınan Öner'in ifadesine SABAH ulaştı. Gözaltına alınmadan önce iki savcıya ifade verip her şeyi anlatan Öner, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gizli tanıkların açık kimlik bilgilerini İzmir'e görevlendirilen polis memurları tarafından Ayhan Bora Kaplan'ın avukatına 300 bin dolar karşılığında verildiğini duyduğunu kaydetti.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!

Öner, Murat Çelik'in İzmir'e görevlendirilen memurların gittiği restoranın kamera görüntülerinin istihbarat ekipleri tarafından alınmasına ilişkin ise "bu bize karşı kumpastır" ifadelerine yer verdiğini söyledi. Öner, Serdar Sertçelik'in adli kontrol tedbirini birden fazla kez ihlal etmesine ilişkin herhangi bir kurumdan resmi ya da gayri resmi bildirim almadığını söyledi. Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin herhangi bir ilgisinin olmadığını ifadesinde belirten Öner, Sertçelik'in yurt dışına kaçtığını Murat Çelik'e ilettiğini ancak Çelik'in şaşırmadığını söyledi. Öner, Murat Çelik'in Organize Şube Müdürlüğüne personel aldığını, personellerden birinin FETÖ/PYD silahlı terör örgütüyle bağlantılı çıktığını ifade etti.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!

Gizli tanık Serdar Sertçelik ile ses kayıtları ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.