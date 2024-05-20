Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!

Öner, Murat Çelik'in İzmir'e görevlendirilen memurların gittiği restoranın kamera görüntülerinin istihbarat ekipleri tarafından alınmasına ilişkin ise "bu bize karşı kumpastır" ifadelerine yer verdiğini söyledi. Öner, Serdar Sertçelik'in adli kontrol tedbirini birden fazla kez ihlal etmesine ilişkin herhangi bir kurumdan resmi ya da gayri resmi bildirim almadığını söyledi. Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin herhangi bir ilgisinin olmadığını ifadesinde belirten Öner, Sertçelik'in yurt dışına kaçtığını Murat Çelik'e ilettiğini ancak Çelik'in şaşırmadığını söyledi. Öner, Murat Çelik'in Organize Şube Müdürlüğüne personel aldığını, personellerden birinin FETÖ/PYD silahlı terör örgütüyle bağlantılı çıktığını ifade etti.