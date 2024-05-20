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Düşen helikopter 45 yaşında mı? ABD ambargosu öncesi mi alındı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 14:07
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazına A Haber ulaştı. Mehmet Karataş ve Kadir Mercan dünyanın gözünü çevirdiği noktadan detayları aktardı. Kaza mı sabotaj mı? Enkaz görüntüsü ne anlatıyor? Düşen helikopter 45 yaşında mı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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