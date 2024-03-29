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ABD heyeti Türkiye'de! Bakan Güler kabul edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 11:05
ABD Temsilciler Meclisi'nden bir heyet Türkiye'ye geldi. Heyeti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kabul edecek. Peki ABD'li heyet neden Ankara'da? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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