Elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi! İnfazdan şans eseri kurtulmuştu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını da bildirdi.

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