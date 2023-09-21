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Abbasağa’da ağaç kıyımı sürüyor! 4 ayda 28 ağaç kesildi

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Giriş: 21.09.2023 09:38
İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı ağaç kıyımıyla yeniden gündeme geldi. Beşiktaş Belediyesi 4 ay içinde parkta bulunan 28 ağacı kesti, mahalle sakinleri yaşananlara isyan etti.
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