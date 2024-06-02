Emekli maaşı nasıl artırılır? Doğru tarih maaşı artırır

YIL ORTASINDA HESAPLAMA



Emeklilik dilekçesiyle ilgili sorularda iki tarih öne çıkıyor. Bir kısım sigortalılar haziran temmuz farkını merak ederken, bir kısmı da aralık ile ocak ayı farkını merak ediyor. Peki haziran ayında başvuru yapanla, temmuz ayında başvuru yapanların emekli aylığı arasında bir fark olur mu?