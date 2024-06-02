Emekli maaşı nasıl artırılır? Doğru tarih maaşı artırır
Emekli maaşları hesaplanırken bir önceki yılın enflasyonu dikkate alınıyor. O yüzden haziran ve temmuz ayında değil aralık ve ocak ayında fark oluşuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
09:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
09:53
Milyonlarca sigortalı emeklilik için gün sayarken şartları dolduranlar başvurularını yapmaya devam ediyor.
Ancak birçok sigortalının kafasında emekli dilekçesini hangi tarihte vermesi gerektiği konusunda tereddüt oluşuyor.
Emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki aybaşından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Dolayısıyla sizin ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermeniz fark etmiyor.
Örneğin haziran ayının 1'inde başvuran bir sigortalı ile 30 haziranda başvuran sigortalı arasında fark bulunmuyor. Her ikisinin de maaş hesabı 1 temmuzda başlıyor. Bu yüzden dilekçe tarihinizin bir sonraki aya sarkmaması önem kazanıyor.
YIL ORTASINDA HESAPLAMA Emeklilik dilekçesiyle ilgili sorularda iki tarih öne çıkıyor. Bir kısım sigortalılar haziran temmuz farkını merak ederken, bir kısmı da aralık ile ocak ayı farkını merak ediyor. Peki haziran ayında başvuru yapanla, temmuz ayında başvuru yapanların emekli aylığı arasında bir fark olur mu?
Emekli olanların aylığı hesaplanırken, tüm çalışma hayatı boyunca
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının (brüt ücret) güncel değeri bulunuyor. Bunun için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 100'ü ile milli gelirin yüzde 30'unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı bulunuyor.