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Emekli maaşı nasıl artırılır? Doğru tarih maaşı artırır

Emekli maaşları hesaplanırken bir önceki yılın enflasyonu dikkate alınıyor. O yüzden haziran ve temmuz ayında değil aralık ve ocak ayında fark oluşuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:53
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Emekli maaşını artırmak isteyenler dikkat! Doğru tarih maaşı artırır

Milyonlarca sigortalı emeklilik için gün sayarken şartları dolduranlar başvurularını yapmaya devam ediyor.


Ancak birçok sigortalının kafasında emekli dilekçesini hangi tarihte vermesi gerektiği konusunda tereddüt oluşuyor.

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Emekli maaşını artırmak isteyenler dikkat! Doğru tarih maaşı artırır

Emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki aybaşından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Dolayısıyla sizin ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermeniz fark etmiyor.

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Emekli maaşını artırmak isteyenler dikkat! Doğru tarih maaşı artırır

Örneğin haziran ayının 1'inde başvuran bir sigortalı ile 30 haziranda başvuran sigortalı arasında fark bulunmuyor. Her ikisinin de maaş hesabı 1 temmuzda başlıyor. Bu yüzden dilekçe tarihinizin bir sonraki aya sarkmaması önem kazanıyor.

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Emekli maaşını artırmak isteyenler dikkat! Doğru tarih maaşı artırır

YIL ORTASINDA HESAPLAMA

Emeklilik dilekçesiyle ilgili sorularda iki tarih öne çıkıyor. Bir kısım sigortalılar haziran temmuz farkını merak ederken, bir kısmı da aralık ile ocak ayı farkını merak ediyor. Peki haziran ayında başvuru yapanla, temmuz ayında başvuru yapanların emekli aylığı arasında bir fark olur mu?

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Emekli maaşını artırmak isteyenler dikkat! Doğru tarih maaşı artırır

Emekli olanların aylığı hesaplanırken, tüm çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının (brüt ücret) güncel değeri bulunuyor. Bunun için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 100'ü ile milli gelirin yüzde 30'unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı bulunuyor.