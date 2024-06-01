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Okuma-yazma seferberliği meyvesini verdi! Okuma-yazma bilenlerin oranı yüzde 97,6’ya çıktı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 01.06.2024 16:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma-yazma seferberliği 6. yılına girdi. Seferberlik ile Türkiye'de okur-yazar oranı yüzde 97,6'ya yükseldi.
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