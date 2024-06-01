Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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