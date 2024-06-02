02 Haziran 2024, Pazar
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FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı | Saldırganın Sabah'ın Dallas’ta görüntülediği FETÖ'cü Ahmet Can olduğu ortaya çıktı
15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kaldığı örgüt merkezinden ‘kaçırıldığı’ iddiaları gündemde yerini almaya devam ediyor. CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensuplarının saldırısına uğradı. Gazetecilere saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Öte yandan FETÖ'nün 1 numarası Ahmet Can’ı Sabah Gazetesi 17 Nisan 2023’te Dallas’ta görüntülemişti. “Hayalet avukat” olarak bilinen ve FETÖ’nün “yargıdan sorumlu imamı” olan Ahmet Can, Türkiye’de “Gölge Adalet Bakanı” olarak anılıyordu.