02 Haziran 2024, Pazar
Bugün ulaşım ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar toplu taşıma; İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı olacak?
2 Haziran Pazar (bugün) günü gerçekleşecek LGS sınavıyla birlikte "toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu da merak konusu oldu. İstanbul'da yola çıkacak olanlar, İETT otobüslerinin bugün ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda LGS sınavı bugün gerçekleştirilecek ve öğrenciler sınav merkezlerinde oturumlara katılacak. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar günü İETT otobüsleri bedava mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:01
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