Bugün ulaşım ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar toplu taşıma; İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı olacak? 

2 Haziran Pazar Günü İçin Ek Seferler

LGS sınavı dolayısıyla bazı hatlarda ek seferler yapılacak. İşte bazı hatlar ve sefer saatleri:

KM35 Uğurmumcu-Cevizli: Gidiş yönü, saat 08:00, Anadolu Garajı, 1 sefer.

19YK Yenidoğan-Kayışdağı: Gidiş ve dönüş yönü, saat 07:45, Anadolu Garajı, 1 sefer.

3A Kadıköy - Ünalan Mahallesi: Gidiş yönü, saat 07:30, 08:15 ve 09:00, Anadolu Garajı, 3 sefer.

Detaylı bilgi ve diğer ek sefer saatleri için İETT'nin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.