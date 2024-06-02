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Bugün ulaşım ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar toplu taşıma; İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı olacak? 

2 Haziran Pazar (bugün) günü gerçekleşecek LGS sınavıyla birlikte "toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu da merak konusu oldu. İstanbul'da yola çıkacak olanlar, İETT otobüslerinin bugün ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda LGS sınavı bugün gerçekleştirilecek ve öğrenciler sınav merkezlerinde oturumlara katılacak. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar günü İETT otobüsleri bedava mı? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:01
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Bugün ulaşım ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar toplu taşıma; İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı olacak?

2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek LGS nedeniyle, toplu taşıma araçlarının kullanım durumu merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sınav günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırırken, İETT'den beklenen açıklama geldi. İETT, LGS günü için toplu taşıma ücretleri hakkında önemli bir duyuru yaptı. Peki, 2 Haziran Pazar günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

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Bugün ulaşım ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar toplu taşıma; İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı olacak?

2 Haziran Pazar GünüToplu Taşıma Ücretsiz mi Olacak?

İstanbul'da 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde, toplu taşıma ücretleri ile ilgili merak edilen sorulara İETT'den yanıt geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sınav günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanıp kullanamayacağına dair İETT'nin yaptığı açıklama ile durum netleşti.

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Bugün ulaşım ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar toplu taşıma; İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı olacak?

İETT, sınav günü toplu taşıma ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak LGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler, sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."

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Bugün ulaşım ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar toplu taşıma; İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı olacak?

Ayrıca, sınav günü yoğunluk yaşanmaması için ek seferler düzenleneceği bildirildi. Ek sefer bilgileri ve programı, İETT'nin resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde yer aldı.

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Bugün ulaşım ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar toplu taşıma; İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı olacak?

2 Haziran Pazar Günü İçin Ek Seferler

LGS sınavı dolayısıyla bazı hatlarda ek seferler yapılacak. İşte bazı hatlar ve sefer saatleri:

KM35 Uğurmumcu-Cevizli: Gidiş yönü, saat 08:00, Anadolu Garajı, 1 sefer.
19YK Yenidoğan-Kayışdağı: Gidiş ve dönüş yönü, saat 07:45, Anadolu Garajı, 1 sefer.
3A Kadıköy - Ünalan Mahallesi: Gidiş yönü, saat 07:30, 08:15 ve 09:00, Anadolu Garajı, 3 sefer.

Detaylı bilgi ve diğer ek sefer saatleri için İETT'nin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.