Pazar günü 50 binden fazla seçmen yeniden sandığa gidecek! Güzelyurt yarın belediye başkanını seçecek

31 Mart yerel seçimleri sonrasında yapılan itirazları değerlendiren yüksek seçim kurulu 3 ilçe, 4 beldede seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Bu ilçe ve beldelerde yaşayan yaklaşık 52 bin seçmen yarın yeniden sandık başına gidecek. Yerel seçimin tekrarlanacağı ilçelerden biri de Aksaray Güzelyurt. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Güzelyurt Belediye Başkan adayı Ünal Demircioğlu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN