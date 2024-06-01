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Pazar günü 50 binden fazla seçmen yeniden sandığa gidecek! Güzelyurt yarın belediye başkanını seçecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 01.06.2024 12:22
31 Mart yerel seçimleri sonrasında yapılan itirazları değerlendiren yüksek seçim kurulu 3 ilçe, 4 beldede seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Bu ilçe ve beldelerde yaşayan yaklaşık 52 bin seçmen yarın yeniden sandık başına gidecek.  Yerel seçimin tekrarlanacağı ilçelerden biri de Aksaray Güzelyurt. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Güzelyurt Belediye Başkan adayı Ünal Demircioğlu değerlendirdi.
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