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KALEM SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE | LGS sınav duası 2024! Kalem Suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri neler?

LGS'ye girecek olan öğrenciler ve velileri, sınav öncesinde başarı duaları arayışına girdiler. Uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından yaklaşık 2 milyon öğrenci, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. Sınav öncesi, sınav duası olarak okunabilecek sureleri ve duaları araştıran binlerce aday, özellikle Kalem Suresi'nin sınavda başarı için etkili olduğunu merak ediyorlar. Kalem Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu öğrenerek sınavda zihni açıcı ve ferahlık verici etkilerinden faydalanmak isteyen öğrenciler, dualarını bu yönde şekillendiriyorlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:44
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KALEM SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE | LGS sınav duası 2024! Kalem Suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri neler?

LGS öncesinde birçok öğrenci, sınavda başarı için dualar araştırıyor. Özellikle sınavın yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler çabalarının karşılığını alabilmek ve başarıya ulaşabilmek için okunacak dualar konusunda merak içindeler. Bu kapsamda, sınav başarı duası olarak bilinen Kalem Suresi'nin nasıl okunacağı ve etkileri araştırılıyor. Öğrencilerin sınav öncesinde manevi destek arayışı, çeşitli duaların incelenmesine ve sınava girerken okunması gereken duaların belirlenmesine neden oluyor.

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KALEM SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE | LGS sınav duası 2024! Kalem Suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri neler?

SINAV DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.

SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.
Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

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KALEM SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE | LGS sınav duası 2024! Kalem Suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri neler?

BAŞARI DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr."

BAŞARI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir."

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KALEM SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE | LGS sınav duası 2024! Kalem Suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri neler?

Kalem Suresi'nin Faziletleri

Kalem Suresi, faziletleriyle oldukça önemli bir sure olarak kabul edilmektedir. Dara düşenler, zulüm görenler ve iç sıkıntısı yaşayanlar için bu surenin okunması alimler tarafından önerilmiştir. Zihin açıklığı isteyenler, işlerinde ve derslerinde kolaylık sağlamak, kötü ve zararlı insanlardan korunmak, kıskanç kimselerin hasedinden korunmak ve zalimin zulmünden korunmak için de Kalem Suresi tavsiye edilmektedir.

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KALEM SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE | LGS sınav duası 2024! Kalem Suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri neler?

Sınav Zamanı Zihin Açıklığı

Özellikle nazar ve kötü bakışlardan korunmak amacıyla Kalem Suresi'nin 51. ve 52. ayetlerinin okunması önerilmektedir. Ayrıca, sınav öncesinde Kalem Suresi okumanın zihin açıklığı sağladığı ve 51. ve 52. ayetlerinin 25 kez okunmasıyla nazar ve kötü bakışlardan koruduğu bilinmektedir.