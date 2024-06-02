KALEM SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE | LGS sınav duası 2024! Kalem Suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri neler?

BAŞARI DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr."

BAŞARI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir."