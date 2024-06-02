02 Haziran 2024, Pazar
KALEM SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE | LGS sınav duası 2024! Kalem Suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri neler?
LGS'ye girecek olan öğrenciler ve velileri, sınav öncesinde başarı duaları arayışına girdiler. Uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından yaklaşık 2 milyon öğrenci, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. Sınav öncesi, sınav duası olarak okunabilecek sureleri ve duaları araştıran binlerce aday, özellikle Kalem Suresi'nin sınavda başarı için etkili olduğunu merak ediyorlar. Kalem Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu öğrenerek sınavda zihni açıcı ve ferahlık verici etkilerinden faydalanmak isteyen öğrenciler, dualarını bu yönde şekillendiriyorlar.
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:44
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