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3 ilçe, 4 beldede seçim yenileniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 08:47
31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 7 noktada seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Aksaray'ın Güzelyurt; Kayseri'nin Pınarbaşı; Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Güneykaya, Tunceli'nin Akpazar, Kırklareli'nin Büyükkarıştıran ve Aksaray'ın Merkez Sağlık beldelerinde seçimler bugün yenileniyor.
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3 ilçe, 4 beldede seçim yenileniyor
3 ilçe, 4 beldede seçim yenileniyor
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