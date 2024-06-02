3 ilçe, 4 beldede seçim yenileniyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 7 noktada seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Aksaray'ın Güzelyurt; Kayseri'nin Pınarbaşı; Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Güneykaya, Tunceli'nin Akpazar, Kırklareli'nin Büyükkarıştıran ve Aksaray'ın Merkez Sağlık beldelerinde seçimler bugün yenileniyor.

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