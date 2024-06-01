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Hatalı sollama 3 kişiyi hayattan kopardı! Sollama yaparken kazaya yol açtı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 01.06.2024 10:50
Son dakika yaşam haberleri… Tekirdağ'da bir kişi, oğlunu sollamak isterken kazaya neden oldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
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