LGS 2024 birinci oturum saat kaçta bitecek? LGS'de oturum arası ne kadar sürüyor, dışarı çıkılıyor mu? İkinci oturum başlangıç saati...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yaklaşırken, öğrenciler ve veliler, sınavla ilgili detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyorlar. 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavla ilgili merak edilen konular arasında, sınav sürecinde yanlarında bulundurabilecekleri eşyaların yanı sıra ara süresi ve çıkış izni gibi konular öne çıkıyor. Öğrencilerin ve velilerin sınav gününe hazırlıklı olabilmeleri için bu detaylar büyük önem taşıyor.