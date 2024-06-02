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LGS 2024 birinci oturum saat kaçta bitecek? LGS'de oturum arası ne kadar sürüyor, dışarı çıkılıyor mu? İkinci oturum başlangıç saati...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yaklaşırken, öğrenciler ve veliler, sınavla ilgili detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyorlar. 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavla ilgili merak edilen konular arasında, sınav sürecinde yanlarında bulundurabilecekleri eşyaların yanı sıra ara süresi ve çıkış izni gibi konular öne çıkıyor. Öğrencilerin ve velilerin sınav gününe hazırlıklı olabilmeleri için bu detaylar büyük önem taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:20
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LGS 2024 birinci oturum saat kaçta bitecek? LGS’de oturum arası ne kadar sürüyor, dışarı çıkılıyor mu? İkinci oturum başlangıç saati...

Yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi, öğrenciler ve veliler sınavla ilgili detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavla ilgili merak edilen konular arasında, sınav sürecinde yanlarında bulundurabilecekleri eşyaların yanı sıra ara süresi ve çıkış izni gibi konular yer alıyor. Bu detaylar öğrencilerin ve velilerin sınav gününe hazırlıklı olmaları için büyük önem taşıyor.

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LGS 2024 birinci oturum saat kaçta bitecek? LGS’de oturum arası ne kadar sürüyor, dışarı çıkılıyor mu? İkinci oturum başlangıç saati...

Sınav Oturumları ve Ara Süresi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), iki oturumdan oluşuyor. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlıyor. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlıyor.

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LGS 2024 birinci oturum saat kaçta bitecek? LGS’de oturum arası ne kadar sürüyor, dışarı çıkılıyor mu? İkinci oturum başlangıç saati...

Saat 10.45'te sona eren 1. oturumun ardından 45 dakikalık bir ara veriliyor ve 2. oturum saat 11.30'da başlıyor.

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LGS 2024 birinci oturum saat kaçta bitecek? LGS’de oturum arası ne kadar sürüyor, dışarı çıkılıyor mu? İkinci oturum başlangıç saati...

Sınav Sürecinde Kurallar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre, sınav günü öğrencilere yalnızca okul bahçesine çıkma ve ihtiyaçlarını karşılama izni verilecek.

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LGS 2024 birinci oturum saat kaçta bitecek? LGS’de oturum arası ne kadar sürüyor, dışarı çıkılıyor mu? İkinci oturum başlangıç saati...

Öğrencilerin sınavdan 15 dakika önce ve sınav süresince son 30 dakika boyunca kesinlikle sınav salonundan çıkış yapması yasak.