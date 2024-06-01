AK Parti Kızılcahamam kampı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'nin "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bugün başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, "Filistin devletinin tanınması gerekiyor. Bu konuda ilerlemeler var" dedi.