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AK Parti Kızılcahamam kampı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 17:23
AK Parti'nin "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bugün başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, "Filistin devletinin tanınması gerekiyor. Bu konuda ilerlemeler var" dedi.
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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