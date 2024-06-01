Öğretim üyesinden anlamlı protesto! Her gün tek başına Gazze için eylem yapıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sinan Yardım, her gün üniversitesinde Gazze için tek başına eylem yapıyor. Amacıysa İsrail'in zulmünü tüm dünyaya duyurmak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN