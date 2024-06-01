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Öğretim üyesinden anlamlı protesto! Her gün tek başına Gazze için eylem yapıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 01.06.2024 16:24
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sinan Yardım, her gün üniversitesinde Gazze için tek başına eylem yapıyor. Amacıysa İsrail'in zulmünü tüm dünyaya duyurmak.
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