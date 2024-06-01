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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze diplomasisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 20:47
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakan vekili ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze diplomasisi
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