A Haber virüsle mücadelenin merkezinde! Gözlerini kırpmadan görevlerini yapıyorlar

A Haber, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi canlı yayında görüntüledi. Virüsle mücadele için gösterilen özverili çalışma ve disiplin herkesin takdirini topladı. İşte sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı verdiği mücadele... Sondakika haberi... A Haber İstanbul'da salgının merkez üssünü görüntüledi. Dr. Feriha Öz Salgın Hastanesi Başhekimi Prof. Dr l. Nurettin Yiyit, canlı yayında koronavirüs ile mücadeledeki son durumu aktardı. Günlük 100'ün üzerinde yatış yapılan hasta olduğunu aktaran Yiyit, 432 yoğun bakım yatağının ise 200'den fazlasının aktif olarak kullanıldığını söyledi. Peki şu anda yaşanan 3 . pik noktasına ulaşıldı mı? Son alınan tedbirler salgını nasıl etkileyecek? Salgının hızı ne zaman düşecek? Tüm bu sorulara tek tek yanıt verdi.