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A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü’nde! Medeniyetleri buluşturan köprüden böyle geçildi

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 12:36
Güncelleme:17.03.2022 12:40
A Haber, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla çok özel bir yayın gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, Sebep Sonuç Programı Sunucusu Melih Altınok'la, köprünün üzerinde deneme sürüşü gerçekleştirdi. Şoför koltuğuna oturan Bakan Karaismailoğlu A Haber'in de sorularını yanıtladı. İşte o özel görüntüler...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsünde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU GÜN DOĞUMUNU 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KARŞILADI: BU AÇILIŞ TARİHE GEÇECEK

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