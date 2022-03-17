17 Mart 2022, Perşembe
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A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü’nde! Medeniyetleri buluşturan köprüden böyle geçildi
A Haber, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla çok özel bir yayın gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, Sebep Sonuç Programı Sunucusu Melih Altınok'la, köprünün üzerinde deneme sürüşü gerçekleştirdi. Şoför koltuğuna oturan Bakan Karaismailoğlu A Haber'in de sorularını yanıtladı. İşte o özel görüntüler...