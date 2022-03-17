Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek

"Bu köprü çok muhteşem bir köprü. Bir abide gibi Çanakkale'de yükseldi. 18 Mart'ta açılması ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale'de böyle bir eserin ortaya çıkması, yüz yıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek kıymetli eserin açılışı ve buraya katkıda bulunan tüm arkadaşlarımla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü. 18 Mart, 3. ayın 18'i. 318 metre çelik ayak yüksekliği. 2023 metre iki çelik ayak arası açıklığı ile Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen, Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eser. İçinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık."