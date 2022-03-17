17 Mart 2022, Perşembe
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, dünya tarihine geçecek çok önemli açılış için heyecanlı olduklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 17.03.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 10:07
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