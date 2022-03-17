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Haberler Galeri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, dünya tarihine geçecek çok önemli açılış için heyecanlı olduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 10:07
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu karşıladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekilerle Avrupa yakasından yürüyüşe başlayan Karaismailoğlu, köprünün ortasına geldiğinde gün doğumu gerçekleşti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, dünya tarihine geçecek çok önemli açılış için heyecanlı olduklarını söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek

Karaismailoğlu, hazırlık aşaması 10 yıl süren, 4 yıl gibi çok kısa sürede bitirilen dünyanın en geniş orta açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yarın hizmete açacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde karşıladı: Bu açılış tarihe geçecek

"Bu köprü çok muhteşem bir köprü. Bir abide gibi Çanakkale'de yükseldi. 18 Mart'ta açılması ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale'de böyle bir eserin ortaya çıkması, yüz yıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek kıymetli eserin açılışı ve buraya katkıda bulunan tüm arkadaşlarımla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü. 18 Mart, 3. ayın 18'i. 318 metre çelik ayak yüksekliği. 2023 metre iki çelik ayak arası açıklığı ile Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen, Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eser. İçinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık."