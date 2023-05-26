2. turu bekleyen tehlike: Rehavet

Cumhurbaşkanlığı 2. turu bu pazar. Seçmende yaşanabilecek olası rehavetin önüne nasıl geçilecek? AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, konu ile ilgili A Haber’de açıklamalarda bulundu. Yüksel, "Ben inanıyorum ki 28 Mayıs’ta da milletimiz sandıklara gidecek. İlk turda yüzde 88 gibi bir katılım vardı büyük bir katılım aslında. Avrupa’da ve ABD’de böyle bir katılım zaten demokrasi olduğunu ifade eden ülkelerde yok. Yüzde 50’yi biraz geçtiklerinde neredeyse zil takıp oynayacaklar. Ama Türkiye gerçekten iradesine sahip çıkarak milletimiz sandıklara gitti. İkinci tur için de ben inanıyorum ki millerimiz yine aynı şekilde sandıklara gidecek. Zaten yurt dışı oylarına da baktığımızda bunu görüyoruz. Büyük bir rağbet olduğunu görüyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler bizim rakibimiz CHP ve Kılıçdaroğlu değil bizim rakibimiz rehavet olur. Zafer sarhoşluğu içerisinde olmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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