26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2. turu bekleyen tehlike: Rehavet

2. turu bekleyen tehlike: Rehavet

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2023 12:48
Güncelleme:26.05.2023 13:02
Cumhurbaşkanlığı 2. turu bu pazar. Seçmende yaşanabilecek olası rehavetin önüne nasıl geçilecek? AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, konu ile ilgili A Haber’de açıklamalarda bulundu. Yüksel,  "Ben inanıyorum ki 28 Mayıs’ta da milletimiz sandıklara gidecek. İlk turda yüzde 88 gibi bir katılım vardı büyük bir katılım aslında. Avrupa’da ve ABD’de böyle bir katılım zaten demokrasi olduğunu ifade eden ülkelerde yok. Yüzde 50’yi biraz geçtiklerinde neredeyse zil takıp oynayacaklar. Ama Türkiye gerçekten iradesine sahip çıkarak milletimiz sandıklara gitti. İkinci tur için de ben inanıyorum ki millerimiz yine aynı şekilde sandıklara gidecek. Zaten yurt dışı oylarına da baktığımızda bunu görüyoruz. Büyük bir rağbet olduğunu görüyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler bizim rakibimiz CHP ve Kılıçdaroğlu değil bizim rakibimiz rehavet olur. Zafer sarhoşluğu içerisinde olmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Rehavetin önüne nasıl geçilecek? REHAVETİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2. tur için rehavet uyarısı
2. tur için rehavet uyarısı
Rehavetin önüne nasıl geçilecek?
Rehavetin önüne nasıl geçilecek?
İBB’den tarihi caminin üzerine heykel
İBB'den tarihi caminin üzerine heykel
2. turu bekleyen tehlike: Rehavet
2. turu bekleyen tehlike: Rehavet
Bakan Kasapoğlu A Haber’de
Bakan Kasapoğlu A Haber'de
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
Canlı yayınında araya girdi
Canlı yayınında araya girdi
Kılıçdaroğlu yalanladı gençler sesini dinletti
Kılıçdaroğlu yalanladı gençler sesini dinletti
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı
Kandil’de Kılıçdaroğlu seferberliği
Kandil’de Kılıçdaroğlu seferberliği
Mustafa Destici A Haber’de
Mustafa Destici A Haber'de
Daha Fazla Video Göster