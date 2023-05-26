26 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
2. turu bekleyen tehlike: Rehavet
Cumhurbaşkanlığı 2. turu bu pazar. Seçmende yaşanabilecek olası rehavetin önüne nasıl geçilecek? AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, konu ile ilgili A Haber’de açıklamalarda bulundu. Yüksel, "Ben inanıyorum ki 28 Mayıs’ta da milletimiz sandıklara gidecek. İlk turda yüzde 88 gibi bir katılım vardı büyük bir katılım aslında. Avrupa’da ve ABD’de böyle bir katılım zaten demokrasi olduğunu ifade eden ülkelerde yok. Yüzde 50’yi biraz geçtiklerinde neredeyse zil takıp oynayacaklar. Ama Türkiye gerçekten iradesine sahip çıkarak milletimiz sandıklara gitti. İkinci tur için de ben inanıyorum ki millerimiz yine aynı şekilde sandıklara gidecek. Zaten yurt dışı oylarına da baktığımızda bunu görüyoruz. Büyük bir rağbet olduğunu görüyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler bizim rakibimiz CHP ve Kılıçdaroğlu değil bizim rakibimiz rehavet olur. Zafer sarhoşluğu içerisinde olmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.