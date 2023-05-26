Seçmende yaşanabilecek olası rehavetin önüne nasıl geçilecek? CHP-HDP-Zafer ittifakına seçmen ne diyecek? Pazarlıklar... Tutarsızlıklar... Koltuk kavgası... Muhalefette neler oluyor? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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