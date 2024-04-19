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2 İETT otobüsü çarpıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 12:03
İstanbul Fatih'te iki iett otobüsü çarpıştı, kaza sonucu yolculardan bazıları yaralandı.
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