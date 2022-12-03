10 yıldır kaçırılan oğlunun yolunu gözlüyor! Tek isteği bir kez daha görmek

Diyarbakır annelerinin bekleyişi sürüyor. O annelerden biri de Bedriye Uslu. On sene önce kaçırılan oğlunun yolunu gözleyen acılı annenin tek isteği; ölmeden önce oğluna kavuşabilmek.

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