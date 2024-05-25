Seçil Erzan mahkemede neler anlattı? Gizli fon davasında karar açıklandı mı, soruşturma ne aşamada?

Yüksek kâr getirili özel fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı. Seçil Erzan mahkemede neler anlattı? Karar açıklandı mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç notları aktardı.

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