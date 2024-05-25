25 Mayıs 2024, Cumartesi
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Reisi sonrası süreç nasıl işleyecek? A Haber Tahran'da
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında ölümünden sonra ülkede yas devam ederken bir taraftan da seçim hazırlıkları var. Cumhurbaşkanlığı için Muhammed Muhbir'in adı ön plana çıkıyor. Tahran’dan son durumu A haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.