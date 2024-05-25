25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdamı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2024 16:38
Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulabilmesi için, yapay zekanın kullanıldığı yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. "SGK Co-Pilot uygulaması" ile kayıp-kaçak ve suiistimaller daha kolay tespit edilebilecek. Uygulama ile sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedefleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor!
Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor!
Başkan Erdoğan’dan ’İsrail’e baskı sürecek’ mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'İsrail'e baskı sürecek' mesajı
İşte o helikopterin maketi! Canlı yayında analiz
İşte o helikopterin maketi! Canlı yayında analiz
İran’ın Akıncı İHA açıklaması! Bahçeli’den flaş sözler
İran'ın "Akıncı İHA" açıklaması! Bahçeli'den flaş sözler
Yeni müfredat neler getiriyor?
Yeni müfredat neler getiriyor?
Soruşturmada yeni gelişme! Tutuklu sayısı 8’e yükseldi
Soruşturmada yeni gelişme! Tutuklu sayısı 8’e yükseldi
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Ülkü ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altında
"Ülkü ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altında"
Seçil Erzan mahkemede neler anlattı?
Seçil Erzan mahkemede neler anlattı?
Reisi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Reisi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Belediye başkanına makam odasında asaldırı
Belediye başkanına makam odasında asaldırı
Erzincan’daki maden kazasında flaş gelişme!
Erzincan'daki maden kazasında flaş gelişme!
Daha Fazla Video Göster