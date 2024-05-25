Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdamı

Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulabilmesi için, yapay zekanın kullanıldığı yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. "SGK Co-Pilot uygulaması" ile kayıp-kaçak ve suiistimaller daha kolay tespit edilebilecek. Uygulama ile sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedefleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN