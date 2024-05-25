25 Mayıs 2024, Cumartesi
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İşte Reisi'nin öldüğü helikopterin maketi! Reisi'nin düşen helikopterinin analizi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin çelişkilerle dolu ön kaza raporuna ilişkin çarpıcı detayları A Haber'deki Aklın Yolu programına konuk olan güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın analiz etti. “Kazanın teknik detaylardan kaynaklandığını düşünmüyorum" diyen Caşın, Reisi'nin kullandığı helikopterin maketi üzerinden kaza anını canlı yayında canlandırdı.