Ülkü Ocakları Kızılcahamam kampı! Devlet Bahçeli: Ülkü ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altında

Son dakika haberleri… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanları ile Kızılcahamam’daki kampta bir araya geldi. Devlet Bahçeli burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Bahçeli, “Türkiye karanlık hedeflerin odağında. İç ve dış mihrakların uykularını kaçıran ülkü ocaklarıdır. Ülkü ocakları Türk milletinin kale duvarıdır. Ülkü ocakları Türk milletinin aşılmayacak hisarıdır. Ülkü ocakları ile ilgili iddialar ayağımızın altındadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır.” dedi.

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