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Başkan Erdoğan İstanbul'da! DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 25.05.2024 13:15
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da sürdürüyor. Bugünkü programının detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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