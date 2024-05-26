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ANKA 3: Sadece dostları görür! "Hayalet Uçak" A Haber'de değerlendirildi

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Giriş: 26.05.2024 00:03
Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık yapısallarında artan talep, yurt içi ve dışındaki teslimatlar ile özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir 2023 geçirdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen Savunma Sanayii'nde çığır açan ANKA 3, uzman gazeteciler tarafından A Haber'de yorumlandı.
ANKA 3: Sadece dostları görür!
ANKA 3: Sadece dostları görür!
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