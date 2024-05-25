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Beşiktaş Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı! Sahile akın ettiler...

Beşiktaş, kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla buluşturdu. Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirdiği kupa şampiyonluğu kutlamasına çok sayıda taraftar katıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüsle Beşiktaş'a gelen siyah-beyazlı kafile, Dolmabahçe istikametinden taraftarların yoğun ilgisi altında meydana ulaştı. Meydana kurulan platforma anonslarla çıkan siyah-beyazlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Giriş Tarihi: 25.05.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 20:30
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Beşiktaş Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı! Sahile akın ettiler...

Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, bugün Beşiktaş İskele Meydanı'nda düzenlenen kutlamada taraftarlarla bir araya geldi. Kutlamaya; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

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Beşiktaş Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı! Sahile akın ettiler...

Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, kazanılan kupa için kutlama töreni düzenledi. Organizasyonda yönetim, futbolcular ve taraftarlar tezahüratlarda bulunup, marşlar söylediler. Daha sonra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve futbolcular, taraftarlara seslendi.

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Beşiktaş Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı! Sahile akın ettiler...

Kutlama töreninde konuşma yapan Başkan Hasan Arat, şunları söyledi: "Size söz verdik. Kupayı buraya getireceğiz dedik. Futbolcularımız sözlerinde durdular. En büyük Beşiktaş."

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Beşiktaş Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı! Sahile akın ettiler...

Futbolcuların sözleri ise şu şekilde:

Necip Uysal: "Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon sizi üzdük, bunun farkındayız. Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak size hediye etmek istedik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz."

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Beşiktaş Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı! Sahile akın ettiler...

Mert Günok: "Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Necip Uysal'ın da dediği gibi bu sezon sizi çok üzdük. Bu kupayı sizlere getirerek bu kötü gidişata dur demek istedik. Sizler daha iyilerini hak ediyorsunuz. En büyük Beşiktaş."

Semih Kılıçsoy: "Abilerimin de dediği gibi bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık. Elimizde kazanabileceğimiz Ziraat Türkiye Kupası vardı. Kupayı da sizlere armağan etmek istiyorduk. Kupayı kazanıp sizlere armağan ettiğimiz için mutluyuz."

Ernest Muçi: "Burada sizleri görmek mutluluk verici. Önümüzdeki sene yine sizlere burada kutlama yapmak ve kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım."