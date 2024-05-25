25 Mayıs 2024, Cumartesi
Beşiktaş Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı! Sahile akın ettiler...
Beşiktaş, kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla buluşturdu. Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirdiği kupa şampiyonluğu kutlamasına çok sayıda taraftar katıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüsle Beşiktaş'a gelen siyah-beyazlı kafile, Dolmabahçe istikametinden taraftarların yoğun ilgisi altında meydana ulaştı. Meydana kurulan platforma anonslarla çıkan siyah-beyazlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Giriş Tarihi: 25.05.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 20:30
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