Ekşi Sözlük skandalı bitmek bilmiyor! 'Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?' sorusuna mide bulandıran cevaplar

Her türlü sapkınlığın adresi haline gelen Ekşi Sözlük yeni bir skandalla gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen AKP kurmayları, "hayati tehlike" oluşturdukları gerekçesiyle sokak hayvanları sorununa yönelik 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma başlattı. Ancak milli güvenlik sorunu haline gelen Ekşi Sözlük'te "Tercih yapmak zorunda olsanız 5 senelik köpeğinizi mi yoksa bir çocuğu mu kurtarırsınız?" başlığı ile açılan entry skandalın başka bir boyutunu günyüzüne serdi. İşte o soruya verilen mide bulandıran cevaplar…