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Ekşi Sözlük skandalı bitmek bilmiyor! 'Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?' sorusuna mide bulandıran cevaplar

Her türlü sapkınlığın adresi haline gelen Ekşi Sözlük yeni bir skandalla gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen AKP kurmayları, "hayati tehlike" oluşturdukları gerekçesiyle sokak hayvanları sorununa yönelik 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma başlattı. Ancak milli güvenlik sorunu haline gelen Ekşi Sözlük'te "Tercih yapmak zorunda olsanız 5 senelik köpeğinizi mi yoksa bir çocuğu mu kurtarırsınız?" başlığı ile açılan entry skandalın başka bir boyutunu günyüzüne serdi. İşte o soruya verilen mide bulandıran cevaplar…

Giriş Tarihi: 25.05.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 20:04
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Ekşi Sözlük skandalı bitmek bilmiyor! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna mide bulandıran cevaplar

Başıboş hayvan sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, bu konuda 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma yaptı.

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Ekşi Sözlük skandalı bitmek bilmiyor! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna mide bulandıran cevaplar

- Başıboş hayvanlar sokaklardan çekilecek

- Süreç sahiplendirme konusunda etkili bir kampanyayla başlatılacak

- Çipi takılan ve bakımı yapılan hayvan sahiplenmek isteyene verilecek, hayvanın tüm sorumluluğu sahiplenen kişide olacak

- Milli Emlak barınaklar için yer tahsis edecek.

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Ekşi Sözlük skandalı bitmek bilmiyor! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna mide bulandıran cevaplar

Yerel yönetimler bu iş için bütçelerinden pay ayıracak

- Sahiplenilmeyen hayvan verisi Meclis'e taşınacak

- Hasta ve saldırgan huylu hayvanlar uyutulacak.

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Ekşi Sözlük skandalı bitmek bilmiyor! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna mide bulandıran cevaplar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önünde bulunan raporda çarpıcı rakam ve tespitler yer aldı.

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Ekşi Sözlük skandalı bitmek bilmiyor! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna mide bulandıran cevaplar

Rapora göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu.